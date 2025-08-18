Променя се движението по пътя ГКПП "Гюешево" – Кюстендил – Радомир за полагане на маркировка, съобщиха от АПИ

От днес до 22 август (петък), между 8:00 и 18:00 ч., се променя организацията на движение по път I-6 от граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Гюешево" до Кюстендил и Радомир, от км 0 до 42 км в посока Радомир, за полагане на маркировка, съобщиха от пресценръра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи, посочиха от АПИ.

От пътната агенция се извиниха на шофьорите за причиненото неудобство, като уточниха, че предвидените дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. От АПИ апелираха водачите да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Информация за актуалната пътна обстановка може да бъде получена от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

През изминалата седмица завърши изпълнението на предвидените дейности за повишаване безопасността на движение на всички 36 отсечки, включени в Плана за обезопасяване на участъци с концентрация на пътни инциденти.