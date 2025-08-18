Подробно търсене

Променя се движението по пътя ГКПП "Гюешево" – Кюстендил – Радомир за полагане на маркировка, съобщиха от АПИ

Йоана Христова
Променя се движението по пътя ГКПП "Гюешево" – Кюстендил – Радомир за полагане на маркировка, съобщиха от АПИ
Променя се движението по пътя ГКПП "Гюешево" – Кюстендил – Радомир за полагане на маркировка, съобщиха от АПИ
Снимка: БТА/Архив
София,  
18.08.2025 06:55
 (БТА)

От днес до 22 август (петък), между 8:00 и 18:00 ч., се променя организацията на движение по път I-6 от граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Гюешево" до Кюстендил и Радомир, от км 0 до 42 км в посока Радомир, за полагане на маркировка, съобщиха от пресценръра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи, посочиха от АПИ.

От пътната агенция се извиниха на шофьорите за причиненото неудобство, като уточниха, че предвидените дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. От АПИ апелираха водачите да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
 
Информация за актуалната пътна обстановка може да бъде получена от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

През изминалата седмица завърши изпълнението на предвидените дейности за повишаване безопасността на движение на всички 36 отсечки, включени в Плана за обезопасяване на участъци с концентрация на пътни инциденти.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:01 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация