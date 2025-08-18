Подробно търсене

Общо 39 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

Йоана Димитрова
Общо 39 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Общо 39 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие
Снимка: Константин Костов/БТА (КН), архив
София,  
18.08.2025 07:51
 (БТА)

Общо 39 души са ранени при 28 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 12 леки произшествия, при които е пострадал един човек.

От началото на месеца са станали 416 катастрофи с 26 загинали и 561 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4196 тежки произшествия, при които живота си са загубили 263-ма души, а 5182-ма са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 12  по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:01 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация