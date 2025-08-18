Местните власти разчитат на координация между институции, пожарникари и доброволци за превенция на пожари

Координацията между институциите и информационните кампании са сред основните противопожарни мерки, предприемани от местните власти в страната, показва репортерска проверка на БТА. Човешката небрежност е сред най-често посочваните причини за пожари. Откроена бе ролята и на доброволните формирования, които често са сред първите, заедно с пожарникарите, които се включват в овладяването на огнените стихии.

В Благоевград в Доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето“ членуват 35 души, каза за БТА Венцислав Гълъбов – старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка“ (ОМП) към Община Благоевград. Доброволците са преминали обучение, разполагат и с екипировка. Формированието има и с високопроходим автомобил, осигурен от Общината, който е оборудван с 300-литров резервоар, както и моторни пръскачки, маркучи, ранцеви пожарогасители, защото специализираното оборудване е много важно при овладяване на пожари, каза още Венцислав Гълъбов.

Общините в Бургаска област прилагат засилени превантивни действия за ограничаване на риска от пожари през летния сезон, показа проверка на БТА. В дни с повишена пожарна опасност в Бургаско се активира и системата за ранно предупреждение BG-Alert. От областната администрация припомниха, че по-голямата част от пожарите в региона през последните години са предизвикани от човешка небрежност. Институцията вече разполага с високотехнологичен дрон, оборудван с термална камера, който подпомага наблюдението и ранното откриване на огнища.

Във Варненска област в готовност да помагат при пожари и инциденти са над 170 обучени доброволци, съобщи за БТА главен инспектор Стоян Стоянов, началник сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в крайморския град. По думите му в общините в региона са сформирани доброволчески отряди, в които са регистрирани 166 души.

Десет са доброволните формирования, които могат да се включат в гасенето на пожари във Великотърновска област, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията. Най-честата причина за пожарите през летните пожароопасни месеци е небрежност и безотговорност в работата с огън, посочиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Велико Търново. В края на юли, след пожар между кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“, бе задържан мъж за умишлено причинява на огъня, на когото по-късно бе повдигнато обвинение за тероризъм.

В доброволното формирование във Видин има 19 души, които са обучени и оборудвани с подходящата екипировка, съобщиха от администрацията в отговор на питане на БТА. Община Видин разполага с камион водоноска с вместимост десет тона с осем разпръсквачи, цистерна от два тона и две по-малки от по един тон с помпа и маркуч с дължина от 20 метра. Доброволното формирование в Белоградчик е от девет души, осигурени с лични предпазни средства и защитно облекло.

Превенцията в област Враца включва проверки за спазване на правилата за пожарна безопасност. От началото на юни до тази седмица са извършени над 600 проверки за съответствието на обекти и строежи с правилата и нормите за пожарна безопасност, посочиха за БТА от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН).

В Габрово институциите активно си сътрудничат за реагиране при извънредна ситуация, съобщиха от Общината. Като рисков обект от Регионалното депо за неопасни отпадъци също са предприели спешни действия. Към Община Габрово е регистрирано едно доброволно формирование (ДФ „Янтра“ - Габрово) с 25 доброволци, всички са преминали обучение. От Общината посочиха за БТА, че на разположение на формированието е специализиран автомобил, гръбни пръскачки за горски пожари, моторен трион, няколко брадви и лопати и други дребни консумативи, както и преносими радиостанции за комуникация.

Само в две от осемте общини в област Добрич няма доброволни формирования за справяне с пожари, каза за БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Дарин Димитров. Доброволците са обучени да се борят с огън на открито. Те са в общините Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. Координацията между институциите е много добра, каза Димитров. Той допълни, че в областта има и военно поделение, което разполага с противопожарен автомобил за борбата с огъня.

Ръст от 15 процента на пожарите се наблюдава на територията на област Кърджали от началото на годината досега спрямо същия период на миналата година, а на материалните щети той е също 15 процента, каза пред БТА директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) комисар Сергей Заимов. Като основни и най-големи причинители за възникване на пожари той посочи паленето на огън на открито, изхвърлянето на незагасени кибритени клечки и фасове, предимно от автомобили по време на движение, както и използването при ремонти на открито на машини и инструменти, които предизвикват искри - като ъглошлайфове. В област Кърджали функционират и шест доброволни формирования.

В Кюстендилска област са регистрирани 105 доброволци и 11 доброволни формирования, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) - Кюстендил. За постигане на ефективни действия за гасене на горски пожари е създадена система за взаимодействие и постоянна връзка между пожарната, общините на територията на област Кюстендил, Регионалната дирекция по горите (РДГ), Държавни ловни стопанства (ДЛС) и Държавни горски стопанства( ДГС) при Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) – Благоевград и ЕРМ Запад. Утвърдени са годишните планове за защита на горските територии от пожари с всички ДГС и ДЛС от областта.

В Ловешка област са осъществени две кампании за превенция на пожари през тази година по инициатива на Министерството на земеделието и храните и на Северозападно държавно предприятие – Враца, съобщиха за БТА от областната администрация. Като превенция е извършено почистване на пасища и сметища, съобщиха от Община Ловеч. Доброволното формирование не е в пълен състав. В момента са 12 души, не всички са преминали обучение. Набират се още доброволци.

Във всички 11 общини от област Монтана има създадени доброволни формирования, които могат да се включват в гасенето на пожари в региона, каза за БТА директорът на РДПБЗН – Монтана комисар Венцислав Райков. Той допълни, че доброволните формирования са действащи и при нужда веднага се отзовават. Към момента са участвали в над 50 произшествия. Част от тях разполагат с пожарни автомобили или водоноски и активно съдействат на екипите на пожарната. От понеделник в РДПБЗН – Монтана ще бъдат назначени 18 нови пожарникари.

Към настоящия момент доброволното формирование „Протожер“, създадено към Община Перник, за да помага при бедствия, пожари и извънредни ситуации, се състои от 18 души, каза за БТА Цветелина Панова - началник на отдел "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност" (УОМПС) към общинската администрация. След като преминат първоначалното обучение, всички доброволци периодично правят съвместни тренировки с дежурни екипи на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) - Перник, добави Панова. Изготвен и утвърден е план за взаимодействие между доброволното формирование и пожарната.

Част от десетте доброволни формирования разполагат с водоноски, пожарни автомобили, автовишка и багер, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен. Общо 145 са регистрираните доброволци в областта. До момента едно доброволно формирование е участвало самостоятелно в ликвидиране на пожар, а шест - в помощ на районните служби. Преди дни на територията на област Плевен бяха санкционирани двама мъже, причинили пожари. Единият от тях беше задържан с полицейска мярка до 24 часа.

От началото на годината до днес в Пловдив и областта са регистрирани около 3700 излизания на екипи на пожарната, като реалните произшествия са около 2900, а пожарите са 2090, каза директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив старши комисар Васил Димов. Все още в общините Съединение и Стамболийски няма доброволни формирования, но в останалите 16 общини те активно работят, коментира той. По думите му формированията при общините Пловдив, Хисаря и Асеновград, както и неправителствените организации „Аварийно спасяване", „Националния отряд за реакция при бедствия“ и „Спасителен клуб за бъдеще“, се включват активно в борбата с пожарите.

Над 80 доброволци от доброволните формирования в седемте общини в област Разград помагат при предотвратяване на бедствия, съобщи за БТА главният експерт в областната администрация Николай Атанасов. Той отбеляза, че рискът от горски пожари за област Разград е определен като нисък. По думите му в голям процент от случаите небрежността, проявена от хората, е в основата на възникване на пожарите. Най-важната задача при голям пожар е евакуация на хора и бързите действия на Единната спасителна система за локализиране, овладяване и ликвидиране на пожара, каза още той.

Доброволци, горски служители, земеделски производители и фирми оказват голяма помощ на противопожарната служба в Русе при гасене на пожари на огромни площи, заяви за БТА директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Русе комисар Светослав Войчев. Той обясни, че всички осем общини в областта имат доброволни формирования. Областният управител на Русе Драгомир Драганов каза за БТА, че съгласно публичния регистър, поддържан от МВР, доброволците на територията на област Русе са 131.

Създаване на доброволни формирования, осигуряване на техника и оборудване са част от мерките, които община Свищов предприема срещу пожари, съобщиха от Общината. В общината е създадено Доброволно формирование с 28 души и Кризисен център за борба с пожарите, бедствията и катастрофите в с. Овча могила с противопожарен автомобил и линейка. Кризисният център осигурява 24-часово дежурство, като предоставя помощ на жители и от околните населени места.

Броят на доброволците, които участват в гасенето на пожари в Сливен и региона, трябва да бъде увеличен, заяви инж. Снежана Кънева, главен експерт в отдел „Сигурност и управление при кризи“. Според нея в отдалечените общини доброволците често са първите, които реагират при възникване на пожар и започват гасителните действия още преди пристигането на професионалните пожарни екипи. В Сливен има четири регистрирани доброволчески формирования с общо 40 души. Две от тях вече са преминали обучение, а останалите предстои да се обучат. Поддържа се и активно сътрудничество с пожарната, като осигурява логистика при бедствия – включително водоноски, техника и доброволци, допълни инж. Кънева.

Пожарната в Смолян издаде информационна брошура за недопускане на горски пожари, каза за БТА Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР. В брошурата, озаглавена „Пожарът може да бъде предотвратен“, са дадени редица препоръки, сред които да не се пали огън на открито, да не се изхвърлят фасове или жар в сухи треви, горски територии и дворове.

На територията на Софийска област има 18 доброволни формирования, които са обучени да взимат участие при бедствия и кризи, съобщиха за БТА от пресцентъра на РДПБЗН – София. Четирима служителите на пожарната са обучени при гасене с хеликоптери. За БТА областният управител Силвия Арнаутска каза, че доброволните формирования са в голяма помощ на пожарникарите.

На територията на област Стара Загора са предприети всички необходими мерки за пожарна безопасност в настоящия пожароопасен сезон, съобщиха за БТА от Областната администрация. Готовност за съдействие при пожари имат и доброволните формирования към общинските администрации, каквито има в общините Стара Загора, Казанлък, Братя Даскалови и Опан, обучени са и служителите на Държавното горско стопанство. В големите общини доброволческите формирования са от около 30 – 40 души, а от администрациите в Стара Загора и Казанлък са обновили оборудването им за настоящия сезон, посочиха от Областна администрация.

От Община Троян съобщиха, че ежедневно се осъществява контрол от кметове, кметски наместници и служители на администрацията относно боравенето с източници на огън. На територията на общината функционира и Доброволно формирование – Троян. Към днешна дата членовете на формированието са 19, като са преминали първоначален основен курс и имат сключени граждански договори с Общината.

Общо 187 пожара са възникнали в Търговищко от началото на пожароопасния сезон, повечето от тях са причинени от небрежно боравене с огън, съобщи за БТА началникът на РДПБЗН в Търговище комисар Стефан Стефанов. Според него основната причина за възникването им е човешката небрежност, особено при боравене с открит огън, както е в 101 от случаите. Стефанов изтъкна, че взаимодействието между екипите на пожарната и горските структури е ключово, особено при горски и полски пожари, където рискът за природата, хората и инфраструктурата е голям. Допълнителна подкрепа при необходимост оказват доброволните формирования е региона.

В Хасковско през последните седмици бушуваха редица пожари. След инцидент в Харманлийско със заповед на кмета Мария Киркова се сформира местно Доброволно формирование. Подадени са вече 11 заявления от граждани, желаещи да се включат като доброволци. Предстои да бъде определен и ръководител на формированието. След окончателното сформиране на състава, за участниците ще бъдат организирани инструктажи, обучения и съвместни дейности с органите на "Пожарна безопасност и защита на населението". Структурата е първата подобна, която ще действа на територията на община Харманли. От пресцентъра на областната управа на Хасково съобщиха, че по инициатива на РДПБЗН – Хасково, с координацията на областния управител д-р Стефка Здравкова, са сформирани екипи за превенция от възникване и разпространение на пожари.

В област Шумен има регистрирани десет доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях с обща численост 144 доброволеца, каза за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Шумен главен инспектор Красимир Колев. В област Шумен, по статистически данни, горските пожари възникват главно от запалени земеделски територии, граничещи с горския фонд като стърнища, пасища, пустеещи земи. Най-често срещаните причини за възникване на пожари в урбанизирани територии пък са човешка небрежност и подценяване на опасността от възникване на пожар, късо съединение в електрическата инсталация, забравяне на включени електрически уреди без надзор, взрив на газови бутилки за битови нужди и други причини, уточни Колев.

Освен на огнеборците, общините в Ямболска област разчитат на дронове, общинска техника, машини на земеделски производители и доброволци срещу пожарите, съобщиха за БТА местните власти. Сред превантивните мерки са проверки на изправността на хидрантните противопожарни кранове, на електропреносната мрежа, регулярно косене на сухата тревна растителност в обществените площи, превантивно прокарване на просеки. В община Ямбол, която е съставена само от областния град, разчитат и на доброволни зелени патрули. Освен за опазване на чистотата, те следят и за нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци, от което често тръгват пожарите. Инициативата за зелените патрули на местната власт започна преди две години. Преди дни пред съда в Ямбол се изправи и мъж, заловен при умишлен палеж на лесопарк „Боровец“ в града, който каза, че „пали за кеф“, припомня БТА. В пограничните общини Елхово и Болярово, които и това лято са сред най-засегнатите от пожари, често разчитат и на служителите на „Гранична полиция“. Водят се активно и информационни кампании сред населението и местните земеделци за противопожарните мерки. Наскоро възникнали пожари в село Воден са овладени с бързата намеса на доброволци – от общинското формирование и местни жители, каза заместник-кметът на Болярово Нина Терзиева.