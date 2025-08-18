Община Цар Калоян предвижда разкриване на нови социални услуги и увеличаване капацитета на съществуващите. Това се посочва в Общинския годишен план за социалните услуги за 2026 г., който ще бъде разгледан на днешното заседание на Общинския съвет, съобщи зам.-кметът Шукри Джамферов.

В документа, внесен от кмета на общината Дауд Аляовлу, се посочва, че в съответствие с анализа на потребностите от социални услуги е установена необходимост от разкриване на нова такава. Тя ще е мобилна общодостъпна, като дейностите ще бъдат насочени към деца и семейства от уязвимите групи от населението.

Планирано е също от началото на следващата година да бъде създадена социална услуга – подкрепа за придобиване на трудови умения на общинско ниво с капацитет осем души. Предвижда се тя да се предоставя в комплекс с други социални услуги, за да се гарантира достъп до специализирана подкрепа за хора, изпитващи различни затруднения, е записано още в годишния план.

В документа се казва още, че нарастващата необходимост от осведоменост на деца и родители, свързани с житейските им трудности и с възможностите за справяне с тях, налага увеличаване на броя на потребителите на социалната услуга „Информиране и консултиране“. Предвижда се също промяна в броя на ползващите услуга „Застъпничество и посредничество“, както и на местата за социалната услуга „Обучение за придобиване на умения“. Планирано е още местата в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да бъдат увеличени от 21 на 48, како финансирането ще е в рамките на трансферите от държавния бюджет.

В дневния ред на заседанието е още предложение за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот земеделска земя с пасища, мери и ливади на собственици или ползвател на животновъдни обекти. Общинските съветници ще решат и за отдаването под наем на обект – частна общинска собственост. Останалите докладни записки, по които предстои да се произнесе Общинският съвет в Цар Калоян, са свързани с учредяването на възмездно право за ползване на пчелин в местността Кьоклюк в Костанденец, одобряване на допълнителни средства от резерва на дейност „Читалища“ за Народно читалище „Съзнай себе си – 1895“ и отмяна на решение, прието от общинските съветници на заседанието им през май.