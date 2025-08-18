От днес до 21 август движението на АМ „Струма“ в посока Благоевград ще се извършва поетапно в активната лента

От днес до 21 август (четвъртък), между 7:00 и 17:00 ч., движението в посока Благоевград между 37 и 56 км на автомагистрала (АМ) „Струма“ поетапно ще се осъществява в активната лента, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Поетапно ще се ограничава и преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.

Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил.

От пътната агенция подчерхата, че е необходимо шофьорите да се движат внимателно и да следват пътната сигнализация, правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

От днес се ограничава движението в една от тръбите на тунел „Ечемишка“ на магистрала „Хемус“ заради почистване.