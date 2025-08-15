Величкият епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир, ще възглави днес архиерейска света литургия за Успение на Пресвета Богородица

site.btaВеличкият епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир, ще възглави днес архиерейска света литургия за Успение на Пресвета Богородица
Величкият епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир, ще оглави днес Архиерейска света литургия по повод празника Успение на Пресвета Богородица. На 15 август манастирът отбелязва и своя храмов празник.
Бачковският манастир е основан през 1083 г. от Григорий Бакуриани – велик доместик на западните войски при византийския император Алексий I Комнин. Иконостасът на манастирския храм е един от най-ранните дърворезбени иконостаси по българските земи, изработен в първите десетилетия на XVII век. Тук се съхраняват чудотворната Бачковска икона на Божията майка и мощите на свети патриарх Евтимий. В обителта са погребани и българският екзарх Стефан, както и патриарх Кирил.
Празникът Успение на Пресвета Богородица е установен от светите апостоли. Разказите за чудесното ѝ възнесение с тяло на небето датират от IV век и са споменати от блажените Августин и Йероним. Йерусалимският патриарх Ювеналий (420–458) потвърждава пред император Маркиан достоверността на тези предания, а датата на честване е определена от император Маврикий (592–602). Блажената кончина на Божията майка е възпята в каноните на св. Козма Маюмски и св. Йоан Дамаскин.
Най-старото известно място, свързано с почитта към св. Богородица, е храмът „Успение Богородично“ в Йерусалим, издигнат през IV век върху мястото, където според преданието е било положено тялото ѝ в Гетсиманската градина.
/ХК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина