Фотолов за Персеиди край село Табачка организира Градско фотографско дружество – Русе

Фотолов за Персеиди ще се проведе край село Табачка на 12 август, съобщи Венелин Молнар от Градското фотографско дружество – Русе, което организира събитието.

Събираме се на улица „Трети март“ №3 в село Табачка. В 21:00 часа ще започне кратко обучение по астрофотография, а около 23:00 часа ще се отправим към предварително избрана и подходяща позиция край селото, за да уловим максимален ефект. Очакваме фотографи и приятели, за да се насладим заедно на природния феномен — да снимаме или просто да се отпуснем в топлата лятна нощ сред приятна компания, допълни Молнар.

Той отбеляза, че според официална информация от „Планетариум Смолян“, Персеидите са метеорен поток, чиито максимум се наблюдава всяка година в периода около 10–15 август. Тогава могат да бъдат видени близо 100 метеора на час, или по народному — „падащи звезди“. За наблюдението им не е необходима специална техника, тъй като метеорите се движат с голяма скорост и появата им на небето трае само части от секундата. Поради това те не могат да се наблюдават с телескоп или бинокъл, а също така не е ясно точно в коя част на небето ще се появят. Най-добре се наблюдават с просто око, на тъмно място, далеч от градските светлини.