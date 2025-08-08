Мъж на 93 години дари лична колекция от творби на Ботев, Йовков, Страшимиров и исторически изследвания на библиотеката в Русе

site.btaМъж на 93 години дари лична колекция от творби на Ботев, Йовков, Страшимиров и исторически изследвания на библиотеката в Русе
Творби на Христо Ботев, Йордан Йовков, Антон Страшимиров и исторически изследвания дари на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе 93-годишният Рачо Пейков Стоянов. Това съобщи Татяна Савова от културния институт в крайдунавския град.
Тя поясни, че мъжът живее понастоящем в София, но корените му са от русенското село Басарбово. Освен това той е бил близък и на академик Михаил Арнаудов и има участие в предаването на неговата библиотека на културния институт в Русе.
„При предишно гостуване Стоянов подари на библиотеката книги на академик Арнаудов. Обеща отново да ни посети, когато е в Русе и да повери на библиотеката оригинална снимка на академик Михаил Арнаудов“, допълни Татяна Савова.
