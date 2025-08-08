Сопот отбеляза 148 години от „Страшното“ клане

С панихида, отслужена от архиерейския наместник на Карловска духовна околия отец Марко Тодоров в църквата "Св. ап. Петър и Павел" в Сопот, почетоха 148 години от най-кървавото събитие в историята на града –„Страшното", съобщиха от администрацията в града.

Кметът на общината Станислав Стоенчев и неговият заместник Калина Чилингирова, както и всички присъстващи миряни, запалиха свещи в памет на жертвите и поднесоха цветя на гроба за безжалостно избитите сопотненци от османския башибозук.

Късно вечерта на 30 юли 1877 г. в Сопот пристига вестта, че Карлово е опожарено и ограбено, а жителите избити. Този ужас очаква и Сопот, затова на 31 юли рано сутринта, жителите на града започват да напускат домовете си. Едни се отправят към училището на Трапето, други бягат по пътя за Леевица в местността Бойкова нива. На 2 и 3 август башибозуците от Анево се опитват да влязат в Сопот, но са отбивани от караула, който прикрива бягащите. Късно следобед на 3 август голяма част от тях се преобличат в руски дрехи, успяват да заблудят защитниците на града и да ги избият. На 4 август редовна османска войска нахлува в Сопот. Веднага започва опожаряване на къщи, манастири, църкви и училища. През целия ден стотици хора, измъчени и изтощени пълзят по стръмнините на Зли пролез към Амбарица с надежда да се доберат до Северна България. В Сопот избиванията продължават и на 7, 8, 9, 10 август. От куршуми и от удари на ятагани загиват над 400 сопотненци, пише в историческите хроники.

/АДМ