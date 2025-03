Британският музикант Кийт Ричардс бе удостоен с Награда на губернатора за заслуги към щата Кънектикът

Китаристът на „Ролинг Стоунс“ Кийт Ричардс бе удостоен в сряда с нова награда, която се присъжда на жители на щата Кънектикът за креативност, всеотдайност и щедрост, съобщава АП.

81-годишният британец Ричардс живее в Кънектикът от 1985 г. Той стана първият носител на Наградата за високи постижения на губернатора на Кънектикът, като получи специално изработен медальон и сърдечните аплодисменти на десетки присъстващи на церемонията в библиотеката в Уестпорт.

Губернаторът Нед Ламънт, почитател на „Ролинг Стоунс“, похвали Ричардс за музикалната му кариера и благотворителната му дейност в полза на местни организации, а първата дама на щата Ани Ламънт постави медальона на врата му.

„Благодаря ви много, благодаря и на Кънектикът“, каза Ричардс, направи кратка пауза и добави: „Човек сякаш губи ума и дума, когато има нещо такова на врата си – само трябва да кажа, е, че съм тук от 40 години и това е чудесно място за мен.“

Ричардс обясни, че навремето се е преместил от Ню Йорк в зеленото и богато предградие Уестън на около 80 км на североизток, за да могат децата му да се разхождат на чист въздух.

„Семейството ми има прекрасен живот“, каза той и допълни: „Децата израснаха страхотно и бяха изключително щастливи от всичко тук.“

Ричардс и съпругата му, моделът и актриса Пати Хансен, имат две пораснали деца. Той има две деца и от бившата си съпруга Анита Паленберг. Другото дете от Паленберг, Тара, почина от синдрома на внезапната детска смърт през 1976 г.

Ламънт отбеляза подкрепата на Ричардс за местни организации, които обслужват хора с увреждания, включително SPHERE, група за образование, отдих и изкуство, и Prospector Theater, която управлява киносалон и онлайн бизнес с пуканки.

„Кийт Ричардс е невероятен член на нашата общност и ние се гордеем, че той е тук“, каза Ламънт и добави: „И аз съм толкова горд за възможността да му връча тази награда за високи постижения“.

Губернаторът демократ също така се пошегува, че Ричардс е един от неговите „най-добри политически съветници“, благодарение на музиката си. Ламонт пусна откъси от песни на „Ролинг Стоунс“, сред които Start Me Up, казвайки, че тя е вдъхновение за подпомагане на малкия бизнес, и You Can't Always Get What You Want - неговият отговор на исканията на щатските съветници за увеличаване на бюджета им, каза той.

Изпълнителният директор на библиотеката в Уестпорт, Уилям Хармър, връчи на Ричардс допълнителен подарък, който според него е по-престижен от звезда на холивудската Алея на славата или лично място за паркиране на Таймс Скуеър: карта за библиотеката в Уестпорт.

Ричардс има афинитет към книгите и библиотеките, наричайки ги велик изравнител в обществото.

„Книгите не са филми“, каза той и поясни: „Това не е някой да ви рисува образи или нещо подобно, това е книга, а вие имате филма в главата си – затова е много важно да запазим книгите си неизгорени“.