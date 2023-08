Легендите на „Ролинг Стоунс“ Мик Джагър и Кийт Ричардс са почетени със статуя в родния си град

Сър Мик Джагър и Кийт Ричардс бяха почетени в родния си град Дартфорд с двойна статуя в чест на музикалните им постижения с рок групата „Ролинг Стоунс“, съобщава ДПА.

Двойната бронзова скулптура, наречена „Бляскавите близнаци“, изобразява фронтмена Джагър, който пее на микрофон, докато Ричардс свири на китарата си.

Създадена от скулпторката Ейми Гудман по поръчка на общинския съвет на Дартфорд, статуята бе открита в сряда.

Гудман каза, че изработването на фигуралната композиция е било „една от най-големите почести“ в нейната кариера и нарече преживяването „много вълнуващо“.

Общинският съвет стартира проекта в чест на двамата музиканти, които и двамата са родени в градчето в графство Кент, намиращо се югоизточно от Лондон.

Председателят на Съвета на Дартфорд Джереми Кайт каза: „Изненадам съм колко оживени и динамични са те всъщност и мисля, че статуите са нещо наистина хубаво“. „Можехме да имаме старомодна изправена статуя, но става дума за Мик Джагър и Кийт Ричардс, а те не стоят на едно място, така че и нашите статуи са раздвижени“, добави общинарят.

Джагър и Ричардс се срещат за първи път като съученици в Дартфорд и основават „Ролинг Стоунс“ през 60-те години на миналия век. Групата се превръща в една от най-популярните и трайни банди на рок епохата.

Сред хитовете им са „Paint It Black“, „Gimme Shelter“, „It's Only Rock 'n' Roll, (But I Like It)“, „Honky Tonk Women“, „Start Me Up“, „Sympathy For The Devil“ и, разбира се, (I Can't Get No) „Satisfaction“.