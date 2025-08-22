СПА: Саудитският престолонаследник даде начало на тазгодишната кампания за кръводаряване

Престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд дари кръв и обяви началото на годишна кампания в подкрепа на здравеопазването, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Инициативата отразява постоянния ангажимент на Мохамед Ал Сауд към хуманитарната акция, целяща да насърчи представители на всички слоеве на обществото да даряват кръв. Кампанията също така подчертава отдадеността на саудитския престолонаследник за насърчаване на участието на населението към доброволното кръводаряване и подкрепа на усилията в сферата на здравеопазването. Целта е 100% от населението на страната да дарява кръв в съответствие с целта на „Визия 2030“ за жизнено общество, радващо се на всеобхватно благополучие.

Този жест на престолонаследника има за цел също така да повиши осведомеността относно значението на доброволното кръводаряване, както и гарантирането на достатъчни запаси от кръв и кръвни продукти за нуждаещите се в цялото кралство. Едно единствено кръводаряване може да спаси животи, като осигури кръв, плазма или тромбоцитна маса. През 2024 г. над 800 000 души от всички краища на страната станали кръводарители.

Престолонаследникът и министър-председател на Саудитска Арабия изпрати силно послание за стойността на доброволческите инициативи и насърчи обществото да възприеме култура на даряване и по този начин да допринесе за спасяването на животи.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)