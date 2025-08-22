Днес избират победителя в Световния шампионат по въздушна китара във Финландия

Тазгодишният шампионат по въздушна китара ще достигне своята кулминация днес вечерта на площада на финландския град Оулу, пише Асошиейтед прес. Това е 28-ото издание на събитието, което продължава три дни и събира състезатели от 13 страни. При този конкурс участниците изобщо нямат китара в ръцете си и само имитират свирене.

Претендентите се оценяват за изпълнение на две песни в два отделни рунда, всеки от които трае 60 секунди. Страстта е задължителна, но останалото зависи от състезателите. Позволени са костюми и реквизит, но подкрепящи групи и истински инструменти са забранени.

В двучасовия финал миналата година победителят, канадецът Закари „Икабод Фейм“ Ноулс, се срещна с осем национални шампиони и седем претенденти, които бяха преминали квалификационните рундове.

Победителят се избира от петчленно жури от професионални изпълнители. Който и да бъде коронован, той ще получи истинска китара - Flying Finn, изработена от финландския производител на китари Мати Невалайнен.

Шампионатът е проведен за пръв път през 1996 г. Организаторите заявяват, че „според идеологията на състезанието войните ще се прекратят, климатичната промяна ще спре и всички лоши неща ще изчезнат, когато всички хора по света засвирят на въздушна китара“.

Според правилата, претендентите „могат да използват електрическа или акустична въздушна китара, или и двете“. Журито взима предвид „оригиналност, способност да бъдеш завладян от музиката, сценично представяне, технически умения, артистичност и въздушност“.

Всеки член на журито оценява изпълненията с оценки между 4 и 6. Победител е кандидатът, спечелил най-много точки от първия рунд (с песен, избрана от изпълнителя) и от втория рунд (с произведение, подбрано от организаторите).