Американки триумфираха на Димантената лига в Брюксел, Чейз Джаксън направи рекорд на състезанието в хвърляне на гюле

Американката Мелиса Джеферсън-Уудън стана царицата на спринта на състезанието от Диамантената лига в Брюксел, след като спечели убедително бягането на 100 метра с резултат от 10,76 секунди. Тя се доближи близо до рекорда на състезанието, което е от далечната 2016, и остана на десет стотни зад най-доброто си постижение в историята. Американката победи сънародничката си Ша'Кари Ричардсън с 11,08 секунди, а трета финишира Дерил Нейта от Великобритания с 11,15 секунди.

Американката Чейз Джаксън постави рекорд на състезанието в хвърлянето на гюле, като постигна победата с 20,90 метра. Тя изпревари с повече от метър канадката Сара Митън, която завърши с 19,89 метра, а на трето място остана нидерландката Джесика Шилдер с 19,58 метра.

Американка бе най-добра в Брюксел и в овчарския скок - Кейти Муун бе над всички с 4,85 метра. Тя се наложи над Моли Каудъри отн Великобритания с 4,80, а на подиума се качи и Хана Мол (САЩ) с 4,74.

Американката Ана Кокрел бе най-бърза от всички в бягането на 400 метра с препятствия с резултат 53,66 секунди. Тя изпревари Джана Уудруф от Панама, завършила за 53,89, а веднага след тях завърши представителката на домакините Наоми ван ден Брок с 54,12, което е рекорд на Белгия.

Ники Хилц от САЩ триумфира в бягането на 1500 метра с време 3:55.94 минути, което е най-добро за сезона. Американката изпревари Линден Хол от Австралия - 3:56.33 минути и Нели Чепчирчир от Кения с 3:57.35.

Украинецът Олех Дорошчук спечели скока на височина, като преодоля от първи опит 225 см, докато белгиецът Тома Кармоа преодоля същата височина от трети опит, което го остави втори, а Ромейн Бекфорд от Ямайка завърши на трето място с 222 см.

Ралфорд Мълингс от Ямайка стана шампион в хвърлянето на диск при мъжете с 69,66 метра, като остави зад себе си втория - Миколас Алекса от Литва (68,82) и третия Кристиян Чех от Словения (67,13).

При хвърлянето на копие при мъжете шампион стана германецът Юлиан Вебер с 86,65 метра, втори завърши Кешорн Уолкът от Тринидад и Тобаго с 86,30 метра, а трети е Андерсон Питърс от Гренада с 85,17 метра.

В бягането на 200 метра при мъжете най-бърз беше Александър Огандо от Доминиканската република с 20,16 секунди пред американеца Робърт Грегъри с 20,19 и нигериеца Удоди Чуди Онвузурике - 20,29.

В бягането 3000 метра стипълчейз при мъжетне победител стана Рубен Керенжан от Люксембург с 8:09.47, което е и национален рекорд. На второ място завърши Гетнет Вале от Етиопия, изостанал с 15 стотни, а трети е американецът Исаак Ъпдайк - 8:10.59 минути.

В тройния скок при жените победи кубинката Леянис Перес Ернандес с 14,78 метра, като тя изпревари сънародничката си Давислейди Веласко - 14,72, както и Джазмин Муур от САЩ - 14,38.

Най-бърза на 5000 метра жени бе кенийката Агнес Джебет Нгетч с резултат 14:24.99 минути. Втора завърши Ликина Амебау от Етиопия с 14:31.51, а трета е друга представителка на Етиопия - Алешайн Бауеке - 14:31.88.

Нидерландецът Нилс Ларос завърши първи в бягането на 1500 метра с 3:30.58, което е най-добро за сезона. Втори е Фануел Кипкоскей Коехот Кения с 3:31.41, а трети финишира американецът Джаред Нъгъз с 3:31.51.

Джейкъри Пътерсън от САЩ победи в бягането на 400 метра с 44.05 секунди, което е отлично постижение. Той изпревари дрег американец - Върнън Норууд с 44.62, както и Чарлз Добсън от Великобритания - 44.81.