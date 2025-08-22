Подробно търсене

Ръкопис на песен на „Флийтуд Мак“ бе продаден на търг за близо 25 000 британски лири

Теодора Йорданова
Групата „Флийтуд Мак“ през 1978 г. Снимка: AP Photo/Richard Drew, File
Лондон,  
22.08.2025 20:11
 (БТА)

Ръчно написани стихове и акорди за един от най-ранните хитове на групата „Флийтуд Мак“ бяха продадени на аукцион за 24 700 британски лири, пише Би Би Си.

Листът с композицията на песента Man of the World, предложен на търг, организиран от аукционна къща „Юбанкс“ в Уокинг, Съри, бе купен от колекционер от Близкия изток.

Песента Man of the World влиза в британската класация като номер 2 през 1969 г. и е написана от съоснователя, вокалист и водещ китарист на групата Питър Грийн, който създава бандата заедно с барабаниста Мик Флийтуд и басиста Джон Макви през 1967 г., но напуска през 1970 г.

Андрю Юбанк, партньор в аукционната къща, казва: „Листът с песента на Питър Грийн е уникален. Той показва момента на създаване на една от най-известните му песни, писана в момент на криза, евентуално довела до неговото напускане“.

„Да не забравяме, че той е основател на „Флийтуд Мак“, които надминават по продажби „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“ взети заедно в края на 60-те години на ХХ век и е смятан за китарист на китаристите от много от музикалните легенди“, уточнява Юбанк.

Ръкописът е направен със синя химикалка и после е коригиран с черно мастило. Грийн умира през 2020 г. на 73-годишна възраст.

/ВБ/

Към 20:27 на 22.08.2025 Новините от днес

