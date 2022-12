Кристин Маквий от "Флийтуд Мак" почина на 79-годишна възраст

Кристин Маквий - родената във Великобритания вокалистка, текстописка и клавиристка на групата "Флийтуд Мак", чийто емблематичен прочувствен контраалт дефинира класики като "You Make Loving Fun", "Everywhere" и "Don't Stop", почина на 79-годишна възраст, предадоха световните осведомителни агенции.

Новината за кончината й беше оповестена в профилите на групата в социалните медии. Причината за смъртта й и повече подробности не се разкриват, но в изявление на семейството се казва, че тя е "починала мирно в болница сутринта на 30 ноември след кратко боледуване, заобиколена от близките си".

Британско-американската група "Флийтуд Мак", основана в Лондон през 1967 г., е продала над 100 милиона копия от записите си по света, което я прави една от най-успешните в историята. Сред останалите й хитове са "Dreams", "Go Your Own Way", "Songbird" и "Little Lies".

Въпреки бурната си история, "Флийтуд Мак" в състав Мик Флийтуд, Кристин и бившият й съпруг Джон Маквий, както и Линдзи Бъкингам и Стиви Никс, става една от най-известните рок групи от 70-те и 80-те години на миналия век.

Може би най-известният им албум "Rumours", издаден през 1977 г., e един от най-продаваните на всички времена. Тавата включва хитове като "Second Hand News" и "You Make Loving Fun". В допълнение към няколко мултиплатинени песни, от албума са продадени над 40 милиона копия по целия свят.

"Няма думи, с които да опишем тъгата си от кончината на Кристин Маквий. Тя беше наистина единствена по рода си, специална и безмерно талантлива. Кристин беше най-добрият музикант, когото някой може да има в групата си, и най-добрият приятел, когото някой може да има в живота си. Имахме голям късмет да живеем с нея. Поотделно и заедно ние дълбоко ценим Кристин и сме благодарни за невероятните спомени, които имаме. Тя ще ни липсва много", се казва в изявлението на групата, публикувано в Туитър.

Певицата, текстописка и клавиристка Кристин Маквий е автор на някои от най-известните песни на "Флийтуд Мак". Маквий е сред осмината членове на групата, въведени в Залата на славата на рокендрола през 1998 г.

През 2017 г. Кристин Маквий участва в предаването Desert Island Discs на Радио 4 на Би Би Си, разкривайки, че се е оттеглила от света и е развила агорафобия, след като е напуснала "Флийтуд Мак" и се е преместила от Калифорния в Кент. Маквий напуска групата през 1998 г., преди отново да се присъедини към нея 14 години по-късно за турне.

Родена Кристин Пърфект в Северозападна Англия, Кристин Маквий става част от групата през 1970 г. и се омъжва за басиста й Джон Маквий. Впоследствие бандата се мести в Калифорния и към нея се присъединяват двама нови членове - Стиви Никс и Линдзи Бъкингам.

Смъртта на Кристин Маквий идва две години, след като съоснователят на "Флийтуд Мак" Питър Грийн почина на 73-годишна възраст.