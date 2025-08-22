Подробно търсене

Поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино са нанесени от силен вятър и валеж, има населени места без електрозахранване

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино са нанесени от силен вятър и валеж, има населени места без електрозахранване
Поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино са нанесени от силен вятър и валеж, има населени места без електрозахранване
Снимка: Кореспондент на БТА Станимир Савов
Шумен ,  
22.08.2025 20:18
 (БТА)

Поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино са нанесени от силен вятър и валежи, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. 

Има населени места, които са без електрозахранване, екипите работят за отстраняване на авариите в кратки срокове. Към момента няма проблеми с водоснабдяването, уточниха от пресцентъра на  областната администрация в Шумен.

Както БТА информира малко по-рано, над Шумен падна градушка след буря, придружена със силен вятър. След преминаването на бурята в късните следени часове над Шумен продължи да превалява, но в голяма част от небето над града нямаше дъждовни облаци. Нямаше и информация от Областната дирекция на МВР да са постъпвали сигнали за произшествия, на които да са се отзовали спасителните и противопожарни екипи, но се чуха звукови сигнали от няколко специализирани екипа. 

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:25 на 22.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация