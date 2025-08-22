АНП: Жалба срещу Герт Вилдерс след 14 000 сигнала за негова публикация

Горещата линия за борба с дискриминация Discriminatie.nl официално подаде жалба срещу лидера на нидерландската "Партия на свободата" Герт Вилдерс днес за изображение, наскоро споделено от него в социалната платформа "Екс". Горещата линия вече е получила над 14 000 сигнала за публикацията, най-големия брой досега. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

По-рано от горещата линия вече бяха обявили, че ще подадат жалба срещу Вилдерс за изображението, което той сподели. То показва лице, разделено на две, като лявата му половина изобразява млада руса жена със сини очи, придружена от надпис „PVV“ (инициалите на "Партията на свободата" на нидерландски – б.ред.). Дясната половина на лицето изобразява гневно изглеждаща възрастна жена с кафяви очи и забрадка, с текст отдолу „PvdA“ – инициалите на нидерландската "Партия на труда".

„Изборът е ваш на 29/10“, написа Вилдерс под изображението. Това е датата, на която ще се произведат парламентарните избори в Нидерландия.

Вплакванията и коментарите, отправени по горещата линия, изображението бе охарактеризирано като „насаждане на омраза“, „расизъм“, „провокация“ и „безотговорно етична гледна точка“, наред с други определения. Според Discriminatie.nl, броят на сигналите ясно показва, че в Нидерландия има остра нужда от „общество, в което всеки се чувства в безопасност и у дома си“.

(Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)