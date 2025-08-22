Академията за писатели „Заешка дупка“ отбелязва 10-годишнина

Академия за писатели „Заешка дупка“ събира по повод своята 10-годишнина автори, които в продължение на два месеца ще водят курсове и семинари за бъдещите курсисти тази есен.

Писателят Георги Господинов ще има среща с бъдещите таланти на академията, а колегите му Йоанна Елми и Георги Бърдаров ще изнесат семинари.

Виктория Бешлийска повежда онлайн курс по творческо писане, заедно с писателя Николай Терзийски.

Основател и организатор на „Заешка дупка“ е писателката и сценаристка Рене Карабаш (Ирена Иванова), авторка на романа „Остайница“, чиято кино премиера предстои през пролетта на 2026 г.

Освен традиционните курсове по проза, поезия и терапевтично писане, академията включва в есенната си програма и няколко нови курса по писане на фентъзи – с Марин Трошанов и Владимир Полеганов, курс за млади писатели между 13 и 17 години и курс по фотография с Ария Каратас (Италия). Ще има и клас по актьорско майсторство с режисьора Стайко Мурджев.

Сред останалите ментори са Елена Алексиева, Йорданка Белева, Азиз Таш, Аксиния Михайлова, Надежда Радулова, Ина Иванова, Петър Чухов, Анна Лазарова, Станислава Ивкова и Диана Петрова.

Академията започва на 6 октомври 2025 г. и ще продължи два месеца.

