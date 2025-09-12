Пороен дъжд с градушка наводни улиците в Рудозем, каза за БТА кметът на общината Недко Кулевски. Проливният дъжд е валял в продължение на 30-40 минути. Няма данни за нанесени щети по инфраструктурата в града.

Екип на пожарната почиства шахтите, за да може водата по уличните платна да се оттече.

Кметът Кулевски посочи още, че няма сигнали към този момент за нанесени щети по селскостопанската продукция.

В община Рудозем дъжд не е падал повече от месец и половина.