Самолет на "Юнайтед Еърлайнс", изпълняващ полет от Токио до Филипините, кацна аварийно в Осака след индикация за пожар

Симеон Томов
Самолет на "Юнайтед Еърлайнс" на международното летище в Денвър, щата Колорадо (02.07.2025 г.). Снимка: АП/ David Zalubowski
Токио ,  
12.09.2025 15:21
Пътници са били евакуирани чрез аварийни пързалки от самолет на американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) на международното летище "Кансай" в японския град Осака около 19:30 ч. местно време (13:30 ч. българско), предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната телевизия Ен Ейч Кей (NHK). 

Самолетът "Боинг 737" (Boeing 737) на "Юнайтед Еърлайнс", изпълняващ полет от международното летище "Нарита" край Токио до град Себу във Филипините, е бил отклонен от курса си, след като индикаторът за пожар в товарното отделение се е активирал по време на полета над Тихия океан, съобщават японските медии. 

 

