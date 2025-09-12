Оперни звезди от Европа и Латинска Америка се събират във Велинград в памет на Николай Гяуров, съобщиха от местната администрация.

Концертът ще се проведе утре вечер в салона на читалище „Отец Паисий – 1893“. От администрацията уточняват, че събитието се е утвърдило като значима културна традиция за региона.

В програмата тази година участват Вероника Ръчеала от Румъния, Адам Надлер от Словакия, Агустин Гомес от Аржентина, Анна Янкова от България, както и домакините – оперната прима Марена Балинова и Петер Райхл, които са сред организаторите на концерта.

Публиката ще има възможност да се наслади на арии и ансамбли от емблематични произведения като „Севилският бръснар“ (Росини), „Еликсирът на любовта“ (Доницети), „Бохема“ и „Турандот“ (Пучини), „Дон Карлос“ и „Силата на съдбата“ (Верди), „Норма“ (Белини), „Самсон и Далила“ (Сен-Санс) и други. Специален акцент в програмата ще бъде видеообръщение от световноизвестния тенор Крис Мерит, който ще сподели лични спомени от познанството и съвместната си работа с Николай Гяуров.

Инициативата за почитането на Николай Гяуров с концерт се провежда за пета поредна година.