Наполи може да се справи и без Ромелу Лукаку в първите мачове в Италия, сигурен е Антонио Конте

Наполи може да се справи и без Ромелу Лукаку в първите кръгове на новия сезон в италианското първенство по футбол, категоричен е старши треньорът на шампионите Антонио Конте. Той добави, че "небесносините" няма да си търсят извинения и ще атакуват победите от първия мач.

Лукаку получи контузия в контрола и няма да играе няколко седмици, а може би и месеци. През миналата година Наполи загуби Виктор Осимен и Хвича Кварацхелия, но това не спря отбора по пътя към титлата.

"Това е неприятна контузия на футболист, който има голяма стойност за нас. Той получи подобна и през миналия сезон в двубоя, в който спечелихме титлата. Наясно сме, че това се случва във футбола", заяви Конте преди съботния мач със Сасуоло.

"През миналата година се случи нещо подобно. Сега става въпрос за контузия, но през 2024 проблемът бе трансферният пазар. Понякога изглежда, че тези две неща могат да накарат един отбор да се сгромоляса, но тези момчета вече доказаха, че могат да се справят с абсолютно всичко. Ще намерим решение, както го направихме и миналата година. Каквото и да се случваше, не стояхме на едно място да ревем, а намирахме решения", добави той, цитиран от Ройтерс.

Трансферният пазар не е само за изходящи трансфери, а и за входящи, но Конте отказа да говори по тази тема.

"Скудетото е на нашия екип и отново сме сред фаворитите. Дори и да бяхме загубили всичките ни футболисти, маркировката няма да избяга от фланелките. Тя те поставя сред фаворитите. Ще направим всичко по силите ни с това, с което разполагаме", добави Конте.