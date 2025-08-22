Деветнадесетгодишен водач на лек автомобил е загинал при пътен инцидент между селата Яворница и Ключ

Водач на 19 години е загинал при пътен инцидент между селата Яворница и Ключ. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград. Оттам допълниха, че произшествието е станало около 21:15 часа. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в дърво и се е преобърнал, като на място е загинал 19-годишният водач. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава.

По-рано днес временно беше ограничено движението в една лента на автомагистрала ,,Струма" при км 68 посока Кулата поради пътно транспортно прошествие (ПТП), съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Затворена беше изпреварващата лента, като движението се осъществяваше в активната.

В началото на този месец един човек загина при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил по път II-19 Симитли-Разлог в района на Разлог.