Образователна платформа "Буки" подкрепя училищата с иновативни програми за развитие на ключови умения

Все повече български училища търсят иновативни подходи за обогатяване на учебния процес и развитие на ключови работни и дигитални умения сред учениците, съобщиха от образователната платформа „Буки“.

В условията на бързо променяща се учебна среда, където адаптацията на нововъведения е бавен и сложен процес, избираемите предмети и извънкласните дейности се оказват ефективен инструмент за обогатяване на образователния процес, обясниха от „Буки“.

През септември платформата предлага на учебните заведения възможност да изберат до две безплатни програми с цел подкрепа на училищата в обогатяването на учебния процес и предоставянето на допълнителни възможности за практически ориентирано обучение.

Екипът на „Буки“ работи по мисията за подготовка на българските ученици за професиите на бъдещето чрез създаване на специализирани училищни програми, които се въвеждат посредством избираеми предмети и извънкласни дейности. Програмите са насочени към развитие на финансовата и дигиталната грамотност на учениците, като им помагат да разберат по-добре учебния материал и да прилагат наученото в реални ситуации, казаха от платформата.

„През последната година обиколихме над 50 училища в 10 различни града и се срещахме и разговаряхме с над 600 учители, директори и образователни експерти. Тези срещи ни показаха ясно, че училищата осъзнават нуждата от промени – както в подходите на преподаване, така и в учебното съдържание. Учителите искат да предложат на учениците повече възможности за практическо учене, свързване на знанията с реалния живот и развитие на умения, които ще им бъдат полезни в бъдеще. Затова разработваме програми, които надграждат учебната програма, включват допълнителни теми и предоставят готови ресурси и методически насоки, за да подпомогнат качественото преподаване и да направят образованието по-достъпно за всички ученици," каза Петър Шарков, изпълнителен директор на образователната платформа „Буки“.

Разговорите с учители и директори през последната година показват ясно една обща тенденция: училищата търсят възможности за повече практически занимания и междудисциплинарни подходи, които да направят ученето по-смислено и приложимо за техните ученици, казаха още от „Буки“.

/ИПД