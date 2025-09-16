Сериозни кадрови проблеми в Локомотив (Пловдив) преди гостуването на ЦСКА 1948

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич има сериозни кадрови проблеми в състава си след двубоя от осмия кръг на Първа футболна лига срещу шампиона Лудогорец в неделя, завършил при равенство 1:1, след като трябваше да направи три принудителни смени по време на срещата.

Голмайсторът Каталин Иту бе заменен от Франсиско Политино още на почивката. Румънският нападател е с леко мускулно разтежение в горната част на бедрото и почти сигурно ще пропусне предстоящия двубой на "смърфовете" от първенството срещу ЦСКА 1948 на 20 септември в Бистрица. В лагера на "железничарите" се надяват ключовият румънски халф да бъде напълно готов за мача срещу лидера Левски на 26 септември на "Лаута".

Под въпрос за мача срещу "червените" остава и централният защитник Лукас Риян, който също бе сменен заради травма в 58-мата минута на двубоя с шампионите.

От клуба вече информираха и за проблемите на капитана Димитър Илиев, на когото предстоят допълнителни изследвания и консултации, които ще определят дали ще се подложи на лека операция заради хрущялна увреда на капачката на коляното.

След осем изиграни кръга Локомотив все още е без загуба от началото на сезона, като дели третата позиция в класирането с тима на ЦСКА 1948 с по 16 точки. Левски води в подреждането с 19 точки, а Лудогорец е втори със 17.