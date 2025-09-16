Кметовете са тези, които най-много ще отговарят на въпроси за еврото, каза експертът от НСОРБ Даниела Ушатова

"Кметовете са тези, които най-много ще отговарят на въпроси", каза експертът от Националното сдружение на общините в република България (НСОРБ) Даниела Ушатова. Тя участва в информационна среща във Враца, свързана с приемането на еврото в България.

В първите месеци на следващата година кметовете, кметските наместници, служителите в администрацията ще бъдат тези, които най-много ще отговарят ежедневно на въпроси, добави Ушатова. Всички институции трябва да направим така, че местните власти да бъдат убедени, да разбират добре промяната, за да може да бъдат адекватни и към въпросите на бабата на пазара, и към въпросите на управителя на частна компания, допълни Ушатова.

Тя посочи, че НСОРБ поддържа специална секция на интернет страницата си с актуална информация за процеса.

Информационната среща във Враца беше посетена от народни представители, областния управител, кметове от региона, граждани и представители на бизнеса.

БТА припомня, че националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България започна преди две седмици и се предвижда в следващите два месеца да обхване цялата страна – всички 28 областни градове и над 100 населени места в по-малки общини. След изпълнението на критериите за членство в еврозоната страната ни ще въведе новата валута от 1 януари 2026 г. с период на двойно обращение в лева и евро от 1 месец. България ще бъде 21-вият член на валутния съюз, а с приближаването на датата в оставащите седмици подготовката навлиза във финална фаза.