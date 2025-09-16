Културният проект „София - Истанбул: мост на изкуството“ ще бъде представен с изложба през декември в София

Културният проект „София - Истанбул: мост на изкуството. Творби с истории на българо-турски художници“ ще бъде представен с изложба на 4 декември в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) в София, съобщават организаторите.

Проектът е съвместна инициатива на аукционна къща „Енакор“ и Съюза на българските художници, а целта му е дългосрочно културно сътрудничество и артистичен обмен между София и Истанбул.

По думите на екипа проектът е артистична инициатива, която обединява София и Истанбул чрез серия от изложби, представящи съвременното изкуство и личните истории на творци от българо-турски произход.

„Тази изложба е продължение на убеждението ми, че изкуството има силата да свързва хора и култури по начин, по който нито една друга форма на комуникация не може. В днешния свят на войни и сблъсък между религии единственото спасение е изкуството, което няма граници и политически или религиозни рамки“, казва Юлия Върбанова, основател и управител на аукционна къща „Енакор“.

„СБХ винаги е подкрепял инициативи, които представят многообразието на българската художествена сцена и създават възможности за международен културен обмен. „София-Истанбул: мост на изкуството" е именно такъв проект, който дава платформа на творци с различен житейски път и общо академично наследство, и ги свързва с публика, готова да открива нови гледни точки“, посочва Любен Генов, председател на СБХ.

През 2026 г. изложбата ще бъде подредена в Истанбул, в галерия в артистичния район „Бейоглу“ – пространство, което олицетворява космополитния дух и живия културен обмен на мегаполиса, информират организаторите.

Те посочват, че в проекта участва Зиятин Нуриев – скулптор с международно признание, удостоен през май 2025 г. с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Националната художествена академия, както и Камбер Камбер, художник с дългогодишна кариера и разпознаваем почерк.

В експозицията ще бъдат показани творби и на Кеазим Исинов, Исмет Чавушоглу, Валентин Асенов-Хъкъла, Айнур Каплан, Павлина Копано, Сейфетин Шекеров, Бехчет Данаджъ, Ферит Язъджъ, Танер Мерт, Джошкун Сами, Шенол Подайва, Фахрие Камбер, Месрур Сабит, Шевкет Сюнмез, Айхан Четин, Бурчин Башар, Ертaн Алeв, Ямур Станкулов, Нуркан Нуф, Шабан Окан, Гюлерджан Еминова и Бедри Караягмурляр, които вплитат в произведенията си лични истории, културна памет и артистичен израз.

Куратори на проекта са Юлия Върбанова, управител на аукционна къща “Енакор”, и д-р Росица Гичева-Меймари, преподавател в Нов български университет.

По думите на организаторите кураторската концепция произлиза от общата етно-културна история на България и Турция в пространството на взаимодействия на Балканите и Мала Азия. Градовете София и Истанбул са примери за големи центрове, събрали културите на народите, живели и движили се в региона от поне осем хилядолетия до наши дни, казват те.

Изложбата ще може да бъде видяна до 3 януари 2026 г.

