Подробно търсене

Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка
Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч инж. Данаил Събевски подаде оставка
Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Ловеч,  
16.09.2025 11:23
 (БТА)

Изпълнителният директор на ВиК – Ловеч Данаил Събевски, потвърди пред БТА, че е подал оставка. Това стана след като вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Събевски да освободи заемания от него пост.

Причина за искането на регионалния министър е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.

Както БТА съобщи, от вчера (15 септември) в Ловеч бе въведен режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, информираха по-рано от ВиК – Ловеч.

Водоподаване се осигурява за града от 6:00 до 23:00 часа, а за квартал "Гозница" – от 6:30 до 23:30 часа. В квартал "Продимчец" няма да има режим.

Въведени са и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

БТА припомня, че от началото на лятото в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим.

/РИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:51 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация