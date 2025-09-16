Мъж на 20 години е задържан за домашно насилие и закани към баща си

Мъж на 20 години от Монтана е задържан в полицията, тъй като нанесъл удар на баща си и му отправил заплахи за убийство, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигнал за саморазправата бил подаден към 3:15 часа през нощта, а пристигналите на място в семейното жилище в града полицаи установили, че става въпрос за домашно насилие и задържали младия мъж.

По случая е образувано досъдебно производство по член 144 от Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че през първите шест месеца на тази година в региона има 58 случая на домашно насилие, при които са издадени заповеди за незабавна защита, а за същия период на миналата година има 45 случая. През август и септември също има няколко случая на упражнено домашно насилие в семейството, последният от които е от вчера. В повечето от случаите насилието е от мъж към съпруга или партньорка в семейството или от деца към възрастни родители. Има и случаи на насилие от родители към малолетни или непълнолетни деца.

На много места в Монтана и областта са разлепени плакати на МВР срещу домашното насилие, в които е обявен и телефон за сигнали, но въпреки това броят на случаите през годината расте в сравнение с предишната.