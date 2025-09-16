Подробно търсене

Движението в участък от пътя Стара Загора-Казанлък е затруднено заради аварийно - възстановителни дейности по пътната настилка

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Движението в участък от пътя Стара Загора-Казанлък е затруднено заради аварийно - възстановителни дейности по пътната настилка
Движението в участък от пътя Стара Загора-Казанлък е затруднено заради аварийно - възстановителни дейности по пътната настилка
Снимка: БТА, архив
Стара Загора,  
16.09.2025 11:21
 (БТА)

Движението по главния път Стара Загора - Казанлък в района на пътен възел Мъглиж - Тулово се осъществява двупосочно в една лента. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Причината е аварийно-възстановителни дейности по пътната настилка, а движението се осъществява поетапно двупосочно в една лента. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

БТА припомня, че от днес до 19 септември се въвеждат временни ограничения на движението по един от централните булеварди в Стара Загора. Затруднения ще има в придвижването по бул. „Славянски“ - в участъка от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“.

/ВД/

