Подробно търсене

Туристи са се опитали сами да спрат лодка с мигранти да акостира на брега на гръцкия остров Гавдос

Петър Къдрев
Туристи са се опитали сами да спрат лодка с мигранти да акостира на брега на гръцкия остров Гавдос
Туристи са се опитали сами да спрат лодка с мигранти да акостира на брега на гръцкия остров Гавдос
Снимка: Petros Giannakouris, AP / архив. Изображението е илюстративно.
Атина ,  
16.09.2025 11:13
 (БТА)

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва плажуващи туристи на гръцкото островче Гавдос да изтласкват лодка с мигранти, която се опитва да акостира на брега, съобщи „Прото тема“

Гавдос, който се намира южно от остров Крит, е „най-горещата точка“ за миграцията към Гърция в последно време.

Необичайният инцидент е станал в събота на плажа Саракинико на северния бряг на Гавдос. 

През последните дни броят на пристигащите на Гавдос и на Крит мигранти от либийските брегове е особено висок, като темата беше поставена вчера и от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис на срещата му с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Атина.

В момента в центъра за настаняване на мигранти в Ханя, Крит, има 580 души, а на Гавдос – над 550.

В разпространеното видео се вижда как плажуващи влизат във водата и с ръце изтласкват лодката на мигрантите от брега.

В морето край Саракинико е имало катер на европейската гранична служба Фронтекс, който е качил мигрантите на борда и ги е откарал в пристанището.

„Прото тема“ съобщава още, че друг плаж на Гавдос, Трипити, е пълен с лодки, оставени от трафикантите.

/СУ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:50 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация