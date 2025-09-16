Върховната касационна прокуратура съобщи за задържането на гражданин на Руската федерация и Република Кипър, издирван от Интерпол

От Върховна касационна прокуратура (ВКП) са задържали гражданин на Руската федерация и Република Кипър с иницали И. Г., издирван с червена бюлетина от Генералния секретариат на Международната организация на криминалната полиция Интерпол, с цел екстрадиция, съобщиха от прокуратурата на сайта си.

Обявяването на мъжа за издирване по каналите на Интерпол е направено по искане на ливанските съдебни власти на основание на издадена заповед за задържане от 29 септември 2020 г. И. Г. е издирван във връзка с вероятно извършени от него престъпления - внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб. Ливанските власти са потвърдили искането за международно издирване и задържане на И.Г.

С постановление на прокурор от ВКП е възложено на Софийската градска прокуратура да организира изпълнението на процедурата по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, а именно да бъде осигурен защитник и преводач на задържаното лице и да се внесе в Софийски градски съд искане за временното му задържане.

Софийският градски съд е постановил спрямо И. Г. временно задържане за срок до 40 дни - мярка, потвърдена и от Апелативен съд-София.

ВКП е уведомила незабавно министъра на правосъдието и молещата държава за взетата мярка за неотклонение.

В срока на временно задържане компетентните власти на Ливан следва да предоставят на ВКП молбата за екстрадиция и придружаващите я документи, както и преводи по двустранния договор за екстрадиция между България и Ливанската република.

БТА припомня, че при експлозия на пристанището в Бейрут през август 2020 година загинаха най-малко 215 души.

В началото на август президентът на Ливан Жозеф Аун отбеляза петата годишнина от експлозията с подновен ангажимент за търсене на справедливост, заявявайки, че отговорността остава основен приоритет за ливанската държава, предаде ливанската Национална новинарска агенция.

Все още няма осъдени хора за експлозията, която уби над 200 души, рани хиляди и опустоши големи части от Бейрут. Разследването е изправено пред многократна политическа намеса и дългогодишни забавяния.