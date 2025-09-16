Реставрацията на древен храм в Северозападна Камбоджа е към края си

Реставрацията на вековния храм Чорм в археологическия парк Ангкор в Северозападна Камбоджа наближава своя завършек, съобщиха властите в Камбоджа в прессъобщение, цитирано от агенция Синхуа.

Разположен в бившата столица Ангкор Том, храмът Чорм се реставрира от 2019 г. насам и се очаква проектът да бъде окончателно завършен през декември 2025 г. Реставрацията е съвместно дело на екип от камбоджански и южнокорейски специалисти, включително архитекти, археолози и квалифицирани реставратори.

Ео Джин-кю, архитект и ръководител на проекта за реставрация, заяви, че храмът е бил в много окаяно състояние преди началото на ремонтните работи.

„Експертите решиха да демонтират напълно храма, за да укрепят основите му и да го възстановят стъпка по стъпка“, каза той. Построен през XII век от пясъчник, Чорм е един от храмовете в археологическия парк Ангкор с площ от 401 квадратни километра в провинция Сием Реап.

Паркът Ангкор, който е най-популярната туристическа дестинация в Камбоджа, е дом на 91 древни храма, построени от IX до XIII век. Археологическият ареал е привлякъл близо 670 000 международни посетители през първите осем месеца на 2025 г., генерирайки брутни приходи от 31 милиона щатски долара от продажба на билети, според държавното предприятие Angkor Enterprise, пише Синхуа.