Годеницата на Мондо Дуплантис го мотивира да научи шведски

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд "Мондо" Дуплантис е получил допълнителна мотивация, за да научи шведски език. Роденият в Луизиана, САЩ лекоатлет се състезава за родината на своята майка - Швеция, като успява на научи шведски благодарение на своята годеница - шведския модел Дезире Ингландер.

Светът видя вдъхновението на Дуплантис в понеделник на Националния стадион в Япония, когато се покатери на трибуните, след като постави световен рекорд в овчарския скок, прегърна годеницата си и последва целувка и прегръдка, достойни за Холивуд.

Първото интервю на Дуплантис след рекорда му на световното първенство, беше с шведската телевизия на трибуните - много кратко между прегръдките и целувките с Дезире, семейството и приятелите.

Той нарече срещата си с Дезире през 2020 г. своя "най-важен" фактор за постигане на владеене на езика.

Разбира се, имаше и други образователни моменти. Той израсна в Лафайет, Луизиана, в южната част на Съединените щати, с майка шведка и баща американец. Но е прекарвал летата с баба и дядо си в Швеция, след което взима решението да се състезава на международно ниво за Швеция.

"Женя се за шведско момиче – и семейството й, разбира се, е изцяло шведско“, обясни Дуплантис.

"Трябваше да се уверя, че шведският ми е на ниво, достатъчно добър, за да съм сигурен, че когато имаме семейни вечери или нещо подобно, просто се мотаем, мога да разбирам всичко".

Той има само лек южняшки акцент. Но когато говори на шведски, описва акцента си като „много странен“ в страна, където дори местните акценти се променят значително в зависимост от местоположението.

"Очевидно американският ми акцент се промъква много, много силно", каза Дуплантис.

Дуплантис беше попитан дали чувства допълнителен натиск от шведската общественост да продължава да поставя рекорди. Въпросът беше провокиран от коментар, за който се твърди, че е направен от американския състезател Сам Кендрикс. Кендрикс беше сребърният медалист след Дуплантис преди година на Олимпийските игри в Париж.

В понеделник Дуплантис постави световен рекорд за 14-и път.

"Мисля, че това вероятно е липса на разбиране на шведската култура, за да се мисли, че очакванията към мен са супер високи, що се отнася до шведите“, отговори Дуплантис. „Мисля, че шведите не са най-строгите в това отношение. Нямам оплаквания.“