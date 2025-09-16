Двама мъже са задържани за отглеждане на марихуана в павелбанското село Долно Сахране

Двама мъже - на 37 и на 31 години, са задържани за срок до 24 часа за отглеждане на марихуана в павелбанското село Долно Сахране. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. Образувани са досъдебни производства, като разследванията се извършват под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Вчера около 19:30 часа полицейски служители са задържали 37-годишния мъж в момент на полагане на грижи за 15 растения от рода на конопа с височина от 1,5 до 2,2 метра, засадени в землището на селото. Около 16:00 часа на същата дата криминалисти от Районното управление в Казанлък са задържали и 31-годишен мъж в момент на полагане на грижи за 17 растения от рода на конопа с височина от 1,5 до 2,2 метра, засадени също в землището на с. Долно Сахране. При последвало претърсване и изземване в обитаваното от 31-годишният мъж жилище полицейските служители са намерили и иззели около 100 грама суха зелена тревиста маса.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.

През ноември м.г. криминалисти разкриха лаборатория за отглеждане на марихуана в николаевското село Елхово.