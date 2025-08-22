Предстои до 3 септември Рим да се произнесе за екстрадицията в Германия на украинец, свързан с атаките срещу газопроводите "Северен поток"

След ареста в Италия на заподозряния за координатор на саботажа на газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море, се очаква до 3 септември да бъде взето решение за екстрадицията му в Германия, предаде ДПА.

Италиански съд определи датата, до която да се вземе решение относно екстрадицията на 49-годишния заподозрян от украински произход, след като заповедта за ареста му беше потвърдена от съдия в северния италиански град Болоня.

По време на изслушването за мярката за задържане мъжът отрече обвиненията. Той твърди, че по време на атаките срещу газопроводите през септември 2022 г. е бил в Украйна. В същото време той се противопоставя на прехвърлянето си в Германия.

Федералната прокуратура на Германия обвинява украинския гражданин в съучастие в извършване на експлозия и антиконституционен саботаж. Поради тези причини той ще бъде съден в Германия.

Германското списание "Шпигел" написа, че той е бивш агент на украинските тайни служби.

Според констатациите на германските власти, украинецът е бил част от група, която е поставила експлозиви на газопроводите "Северен поток" 1 и 2 близо до остров Борнхолм в Балтийско море през септември 2022 г.

Украинецът е бил арестуван вчера сутринта в италианския морски курорт Римини на адриатическото крайбрежие. До вземането на решение за екстрадицията му той остава в предварителния арест в Италия.

"Шпигел" твърди, че заподозряният украинец е бивш агент на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), който очевидно е притежавал няколко паспорта с различни самоличности.