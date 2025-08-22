Силни летни бури в някои райони на страната събориха дървета и клони, населени места в Шуменско останаха без електрозахранване

Силни летни бури в някои райони на страната днес събориха дървета и клони, нанесоха щети по автомобили, а има и населени места, които останаха без електрозахранване.

Екипи разчистваха тази вечер паднали дървета след бурята във Велико Търново и общината, съобщи кметът на старата столица Даниел Панов на официалната си фейсбук страница. Сигнали от граждани са постъпили за район „Дълга лъка“ в града, Дебелец, Килифарево, селата Присово и Малки чифлик, където е засегната и електропреносната мрежа, както и за пътя между Килифарево и Плаково.Незабавно е създадена нужната организация и са изпратени екипи на общината, на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на „Енерго Про“ за предприемане на необходимите действия. Кметовете на населените места също са на терен. Към момента няма наводнения и други щети.

Силна буря с дъжд събори дървета в Добрич и областта. Служителите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Добрич са се отзовали на няколко сигнала за паднали дървета, които са нанесли материални щети на автомобили. Има и скъсани кабели по електропреносната мрежа. Получени са и сигнали за опасно надвиснали дървета над къщи, но няма сигнали за наводнени мазета и къщи, каза за БТА директорът на пожарната комисар Дарин Димитров

Сигнали за паднали вследствие на бурята дървета има и по пътя Добрич-Крушари и Добрич – Силистра

В Плевен при лятна буря за шест минути паднаха осем литра дъжд на квадратен метър. Това съобщи за БТА директорът на филиала на Националния институт по метеорология и хидрология в града Мартин Мачев. Той добави, че вятърът, който предшестваше дъжда, е бил със сила 13-14 метра в секунда.

Такова количество дъжд за толкова кратко време означава изключително интензивен валеж, обясни Мачев. Той отбеляза, че вятърът е бил поривист и разказа, че в парк "Кайлъка" е забелязал паднали дървета. Силният вятър пречупи клони в целия град. За това сигнализират и граждани в социалните мрежи. В центъра на Плевен започна почистване на падналите клони.

Регионалният говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в Плевен старши експерт Мариана Цветкова съобщи за БТА, че няма пострадали или бедстващи хора. При тях постъпват сигнали, които се обработват.

Силният дъжд и падналите листа доведоха запушване на канализационни шахти.

Бурен вятър събори дървета и клони в Русенско. Няма информация за пострадали хора. Това съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев. От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град казаха за БТА, че до 86 км/час са достигнали за кратко поривите на вятъра тази вечер в Русе.

Георгиев обясни, че са подадени множество сигнали за паднали дървета и клони в областния град и в региона. Има и причинени щети на превозни средства. Паднало дърво е счупило предното стъкло на движещ се тежкотоварен автомобил в района на изхода на Русе в посока София, което е довело до образуване на опашка от изчакващи превозни средства. Екипи работиха по отстраняването на падналите дървета и клони по пътищата в областта.

Заради бурния вятър временно затворен за движение беше и Дунав мост при Русе. До спирането на трафика се стигна, след като фургон, използван като място за отдих на работниците, които извършват основния ремонт на българския участък на съоръжението, се е завъртял и е препречил и двете платна за движение.

Силният вятър в Самоков събори дърво в района на Туристическата градина. То не е паднало върху паркирани автомобили или преминаващи хора, съобщиха за БТА от Общината. Дървото е съборило стълб. Аварийните екипи на Община Самоков и електротехници са премахнали дървото. В следващите дни ще бъде извършен оглед на потенциално опасни дървета, за да се предотвратят подобни ситуации.

Аварийните екипи на Столичната община са получили около 20 сигнала за паднали клони и дървета заради силния вятър, съобщиха за БТА от общинската администрация. Екипите работят заедно с пожарната за отстраняването им, каза директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община Красимир Димитров.

Гръмотевична буря с интензивен дъжд и силен вятър имаше и в Търговище. Има данни и за паднала градушка, съобщиха за БТА от метеорологичната обсерватория в областния град. Валежът продължи около 20 минути, видя репортер на БТА. Улиците в града бързо се наводниха, шахтите не успяваха да поемат своевременно падналите количества дъжд. Хора и автомобили се затрудниха при придвижването си. В някои райони на града е прекъснато електрозахранването.

Дежурният в Областното пътно управление каза, че за кратко време са получени редица сигнали за паднали дървета по пътища в различни направления, за момента всички се отнасят за община Търговище. След бурята екипите на общинските предприятия разчистваха паднали дървета и клони. На дежурния телефон в Общината са постъпили сигнали за четири паднали дървета на пътя Търговище – Разград. Участъкът е част от републиканската пътна мрежа. Други две дървета са паднали в района на село Баячево. Сигнали за паднали големи клони има и от село Ловец и на територията на областния център.

В Шумен имаше буря и падна и градушка. Силен вятър и дъжд нанесоха поражения в общините Нови пазар, Шумен и Хитрино, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Шумен. Има населени места, които останаха без електрозахранване, екипите работят за отстраняване на авариите в кратки срокове. Към момента няма проблеми с водоснабдяването, уточниха от областната администрация.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)предвиждаше за следобед развитие на купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток - краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки, предупредиха от НИМХ.