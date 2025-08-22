Подробно търсене

Бурен вятър събори дървета и клони в Русенско и затвори за кратко движението по Дунав мост

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Бурен вятър събори дървета и клони в Русенско и затвори за кратко движението по Дунав мост
Бурен вятър събори дървета и клони в Русенско и затвори за кратко движението по Дунав мост
Бурният вятър събори клони и дървета в Русе. Снимка: Мартин Пенев/БТА
Русе,  
22.08.2025 20:02
 (БТА)

Бурен вятър събори клони и дървета в Русенско. Няма информация за пострадали хора. Това съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев. 

От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град казаха за БТА, че до 86 км/час са достигнали за кратко поривите на вятъра тази вечер в Русе. 

Георгиев обясни, че са подадени множество сигнали за паднали дървета и клони в областния град и в региона. Има и причинени щети на превозни средства. Паднало дърво е счупило предното стъкло на движещ се тежкотоварен автомобил в района на изхода на Русе в посока София, което е довело до образуване на опашка от изчакващи превозни средства.

Екипи работят по отстраняването на падналите дървета и клони по пътищата в областта. 

Заради бурния вятър временно затворен за движение беше и Дунав мост при Русе. До спирането на трафика се стигна, след като фургон, използван като място за отдих на работниците, които извършват основния ремонт на българския участък на съоръжението, се е завъртял и е препречил и двете платна за движение. 

 

 

 

/ЛРМ/

Свързани новини

22.08.2025 20:00

Фериботът Оряхово - Бекет преустановява временно работа поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър

Фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет на границата с Румъния, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър, посочват от Главната дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Водачите се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:25 на 22.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация