Бурен вятър събори дървета и клони в Русенско и затвори за кратко движението по Дунав мост

Бурен вятър събори клони и дървета в Русенско. Няма информация за пострадали хора. Това съобщи заместник областният управител на Русе Георги Георгиев.

От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град казаха за БТА, че до 86 км/час са достигнали за кратко поривите на вятъра тази вечер в Русе.

Георгиев обясни, че са подадени множество сигнали за паднали дървета и клони в областния град и в региона. Има и причинени щети на превозни средства. Паднало дърво е счупило предното стъкло на движещ се тежкотоварен автомобил в района на изхода на Русе в посока София, което е довело до образуване на опашка от изчакващи превозни средства.

Екипи работят по отстраняването на падналите дървета и клони по пътищата в областта.

Заради бурния вятър временно затворен за движение беше и Дунав мост при Русе. До спирането на трафика се стигна, след като фургон, използван като място за отдих на работниците, които извършват основния ремонт на българския участък на съоръжението, се е завъртял и е препречил и двете платна за движение.