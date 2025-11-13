Над 300 бегачи ще се включат в първото издание на Zara Trail Run

Над 300 участници ще се включат в първото издание на състезанието по планинско бягане край Стара Загора Zara Trail Run. Това съобщиха от местната администрация и Спортен клуб „Димитър Маджаров“, които са организатори на събитието.

Zara Trail Run е най-новото събитие за бягане в Стара Загора, което ще се проведе в парк „Митрополит Методий Кусев“ на 15 ноември и ще включва състезания по планинско бягане на дистанции от 5, 11 и 21 километра, преминаващи през живописния парк, Сърнена и Средна гора, завладяващи панорамни гледки. Предвидено е и бягане за деца, а началото е в 10:00 часа.

Всеки състезател ще получи стартов пакет със състезателен номер, застраховка и безплатен пропуск за едни от най-интересните забележителности на Стара Загора – Регионалния исторически музей и Неолитни жилища.

„Регистрацията вече приключи с над 300 записали се участници, сред които и няколко чуждестранни. Предвидили сме награди и хубави трасета. От нашия клуб почти всеки ден бягаме по тях и искахме да покажем както красотата на местността, така и историческите забележителности в града. Най-голямата ни цел е да популяризираме спорта, особено сред младите. Организирали сме редица подобни състезания, но за пръв път ще проведем такова в Стара Загора. Идеята е всичко да премине добре и през следващата година да организираме надпревара с по-дълги дистанции и да я наречем Zara Ultra“, каза пред БТА Николай Михайлов от СК „Димитър Маджаров“.

През септември СК „Димитър Маджаров“ и колоездачен клуб „Верея“ организираха третото поредно издание на състезанието по колоездене и бягане „Лозарски пътища“.