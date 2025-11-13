Обявени са две работни позиции за логопед и психолог в Бюрото по труда в Свищов

Обявени са две свободни места за висококвалифицирани специалисти, съобщиха за БТА от Бюрото по труда в Свищов, което обслужва двете общини Свищов и Полски Тръмбеш.

Свободните позиции, за които се изисква висше образование са за логопед и психолог. Висококвалифицираните специалисти са необходими за образованието в свищовската община. До 5 ноември 2025 г., кандидатите за свободните позиции е трябвало да подават документи, уточниха от Бюрото по труда в Свищов. Кандидатите са насочени и е в ход процедура по подбор.

Общо 52 са свободните работни места за двете общини Свищов и Полски Тръмбеш към днешна дата в Дирекция "Бюро по труда" в Свищов. Най-многобройни остават свободните работни позиции за хора с основно и средно образование. Работа има в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, машиностроенето и металообработването, както и търговията на едро и дребно, уточниха за БТА от дирекцията.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.