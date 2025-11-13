Столичният общински съвет увеличава цените на паркирането в София от 5 януари 2026 г.

Столичният общински съвет (СОС) увеличава цените на паркирането в София и разширява обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 година. С 35 гласа "за", 12 "против" и шест "въздържали се" СОС прие промени в Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община.

Пред журналисти в СОС Симеон Ставрев от групата на "Продължаваме промяната-Демократична България", съвносители на доклада, съобщи, че в обхвата на синята зона влиза района на площад "Македония", Руски паметник, кварталите "Крива река", "Иван Вазов", долната част на "Лозенец" между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и бул. "Свети Наум", долната част на кв. "Яворов", "Оборище" между бул. "Ситняково "и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

Зелена зона ще включва "Банишора", "Лагера" и южните квартали до бул. "Тодор Каблешков", голяма част от район "Слатина" ("Редута" и "Гео Милев"), "Изток", "Изгрев", "Дианабад", част от "Студентски град" и част от район "Подуяне". Въвеждането на новите зелени зони ще става поетапно през 2026 г., каза Ставрев.

Друга важна промяна е работното време на синята зона - от понеделник до неделя от 9:00 ч. до 21:00 ч. часа с идеята хората да могат до по-късно да заведат децата си на училище и детска градина. Работното време зелената зона ще бъде от понеделник до събота от 9:00 ч. до 21:00 ч., съобщи Ставрев и допълни, че промените влизат в сила от 5 януари догодина.

Цените за почасово паркиране в синя зона ще бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетният стикер за живущи в синя зона ще струва 150 евро, в зелена зона 100 евро. Като цените за втори автомобил се увеличават на 300 евро за синя зона и 200 евро за зелена зона, съобщи Симеон Ставрев.

Въвежда се уикенд зона на няколко улици в Банкя. Живущите на тези улици ще трябва да си извадят винетен стикер за тази зона, който ще бъде безплатен.

Повишават се цените за служебния абонамент на 800 евро месечно за синя зона и 500 евро за зелена зона. Служебният абонамент се ограничава до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона.

От 1 януари 2027 г. влизат в сила важни промени за електромобилите. За тях паркирането ще бъде безплатно до три часа в синя и зелена зона. След изтичането на третия час може да се паркира в зависимост от тарифите на зоните до 21 часа. Годишните винетни стикери за платено паркиране на електромобили за живущи ще са на цени по общия ред - 100 евро за зелена, 150 евро за синя зона, съобщи Симеон Ставрев.

Той информира още, че хартиеният талон за платено паркиране се премахва от 1 юли 2026 година.

Поставянето на скоба ще струва 30 евро, а репатрирането с паяк ще струва 75 евро.