Рано е да говорим за титлата, каза Букайо Сака от Арсенал

Арсенал трябва да остане здраво стъпил на земята в битката за титлата във Висшата лига, заяви нападателят Букайо Сака в четвъртък преди квалификационния мач на Англия за Световното първенство срещу Сърбия на Уембли.

Арсенал е начело в таблицата с 26 точки след осем победи и две равенства, след като завърши с 2:2 със Съндърланд миналия уикенд, а Манчестър Сити намали разликата след домакинска победа с 3:0 над Ливърпул.

Отборът на Микел Артета е допуснал само пет гола в лигата досега, но Сака каза, че не бива да се бърза с приказките за титла.

„Просто трябва да печелим всеки мач, това е манталитетът, с който влизаме в мачовете и да видим къде ще бъдем накрая на сезона“, каза той пред talkSPORT в интервю, публикувано в четвъртък.

„Не можем да се увличаме по това, което хората казват, защото един ден казват едно, а на следващия - друго. Мнението на хората за нас се променя като времето. Най-важното е съблекалнята ни, основата и вярата, която имаме в себе си.“

Следващата им среща е петият в класирането и местен съперник Тотнъм Хотспър на 23 ноември след паузата за националните отбори.

Сака се готви за квалификациите за Световното първенство срещу Сърбия и гостуването си на Албания в неделя, като Англия стана първата европейска нация, която си осигури място на финалите догодина в Северна Америка с шест поредни победи в своята група.