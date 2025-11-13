Подробно търсене

Рома набеляза германския нападател Саид Ел Мала преди зимния трансферен прозорец

Васил Трифонов
Рома набеляза германския нападател Саид Ел Мала преди зимния трансферен прозорец
Рома набеляза германския нападател Саид Ел Мала преди зимния трансферен прозорец
Саид Ел Мала (вдясно), снимка: Christian Charisius/dpa via AP
Рим,  
13.11.2025 14:28
 (БТА)

Италианският футболен клуб Рома има интерес към нападателя на германския Кьолн - Саид Ел Мала, съобщи „Кориере дело Спорт“.

19-годишният германец от ливански произход е трансферна цел на римляните за предстоящия зимен трансферен прозорец, като той е следен и от още на няколко други европейски грандове - Интер, Пари Сен Жермен и Борусия Дортмунд.

Стойността на нападателя вече се покачи на 30 милиона евро, а в Кьолн искат да го задържат до лятото, освен ако не получат много добро предложение през януари.

Ел Мала има 4 гола и 2 асистенции този сезон в Бундеслигата и беше повикан за първи път в националния отбор на Германия от селекционера Юлиан Нагелсман през този месец.

Рома също така следи и офанзивния футболист на Нотингам Форест - Арно Калимуендо, като алтернатива на Ел Мала.

/ДВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:38 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация