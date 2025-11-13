Предстои обновяване на площадното пространство в близост до жп гарата в село Калища

Предстои обновяване на площадното пространство, намиращо се в близост до жп гарата в село Калища. Това съобщиха за БТА от Община Ковачевци, която е възложител на обществената поръчка, публикувана в регистъра на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Прогнозната ѝ стойност е 964 350,06 лв. без ДДС.

Проектът предвижда изграждане на открита сцена, детска площадка и три фонтана, като целта е мястото да се превърне в приятно и функционално пространство за отдих и събития. Дейностите включват още подмяна на настилките върху площ от 1753 кв. м, както и поставяне на нови бордюри и тактилни ивици за осигуряване на достъпна среда. В южната част ще бъдат изградени три фонтана, сред които „сух фонтан“ с вградени водни ефекти и осветление. В западната зона ще има детска площадка с 12 съоръжения, а в северната - открита сцена с площ 18 кв. м. В източната част на новото пространство е предвиден паркинг за десет автомобила, като две от паркоместата ще бъдат с размери, отговарящи на изискванията за достъпно паркомясто съгласно наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 180 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка, и приключва с подписването на протокол за окончателно изпълнение от двете страни.

Площадното пространство ще бъде с пейки, кошчета, декоративно осветление и чешма за питейна вода. Не се предвижда изграждане на нови сгради, а проектът е определен като строеж от четвърта категория - открит обект за спортни и културни дейности.

Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е 27 ноември.