Парламентът на босненската Република Сръбска обсъжда присъдата срещу президента Милорад Додик
Парламентът на босненската Република Сръбска обсъжда днес присъдата срещу президента на полуавтономната част на Босна Милорад Додик от една година затвор и шест години забрана за заемане на обществени длъжности и решението за прекратяване на мандата му, съобщават босненските медии.
Централната избирателна комисия (ЦИК) на Босна и Херцеговина взе решение за прекратяване на мандата на Додик няколко дни след като в началото на август апелативен съд потвърди по-ранната присъда, с която босненският сръбски лидер е осъден на една година затвор и забрана да заема публични длъжности в Босна и Херцеговина за шест години заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната Кристиан Шмит. Съдът на Босна и Херцеговина отхвърли жалбата на защитата срещу решението на ЦИК. Додик се възползва от законовата възможност да замени присъдата затвор с парична глоба.
Присъдата на Милорад Додик е безпрецедентна в Босна, която от края на междуетническата война 1992-1995 г. е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, населена предимно с босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, както е определено от Дейтънското споразумение, сложило край на войната. Споразумението урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.
По закон ЦИК трябва да свика предсрочни избори за президент на Република Сръбска, които трябва да се проведат в рамките на 90 дни.
Депутатите от управляващата коалиция начело с партията на Додик Съюз на независимите социалдемократи предложиха днес в парламента заключения, с които искат от Скупщината на Република Сръбска да отхвърли присъдата на Съда на Босна и Херцеговина, както и да отхвърли решението на Централната избирателна комисия, с което се прекратява мандатът му като президент на Република Сръбска, съобщи Радио Свободна Европа.
Предлага се също така парламентът „да отхвърли възможността за провеждане на предсрочни избори“ и „да призове Додик да продължи да изпълнява функциите на президент на Република Сръбска“.
Депутатите от управляващата коалиция искат също така Скупщината да поиска от всички органи и институции в Република Сръбска да не предприемат никакви действия за провеждане на избори.
„Парламентът подчертава, че всяко сътрудничество с ЦИК на Босна и Херцеговина по този въпрос би представлявало извършване на престъплението неуважение или неизпълнение на решения на институции или органи на Република Сръбска, както е предвидено в Наказателния кодекс на Република Сръбска“, се посочва в едно от предложените заключения.
Додик говори днес в парламента, като представи гледната си точка за събитията в Босна и Херцеговина от края на войната до последните събития, като заяви, наред с други неща, че „Република Сръбска е била държава“ преди подписването на Дейтънското мирно споразумение през 1995 г. и че „30 години се бори Република Сръбска да запази суверенитета, който има“, посочва Радио Свободна Европа.
Говорейки за присъдата на Съда на Босна и Херцеговина, Додик отправяше обиди към съдиите.
Депутатите ще обсъждат на днешното си заседание също така и възможността за провеждане на референдум, на който гражданите да изразят мнението си за присъдата на Съда на Босна и Херцеговина срещу Додик и на решението на Централната избирателна комисия.
По-рано днес парламентът прие оставката на премиера Радован Вишкович, която той я подаде по-рано тази седмица.
Преди началото на заседанието днес депутате бяха евакуирани заради анонимен сигнал за поставено взривно устройство в сградата, който след проверка на полицейските служители се оказа фалшив.
