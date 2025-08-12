Съд в Босна и Херцеговина одобри искане на президента на Република Сръбска за замяна на присъдата му лишаване от свобода с парична глоба

Съдът на Босна и Херцеговина одобри искането на президента на босненската Република Сръбска Милорад Додик за замяна на едногодишната му присъда за затвор с парична глоба в съответствие със закона, който предвижда това, предаде босненската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ).

Днес от Съда заявиха, че „в съответствие със законовите разпоредби беше издадено решение, с което, след становището на Прокуратурата на Босна и Херцеговина, е прието гореспоменатото предложение на защитата и присъдата на осъдения Милорад Додик лишаване от свобода се замененя с глоба“.

Наказателният кодекс на Босна и Херцеговина предвижда възможност за замяна на присъда лишаване от свобода до една година с глоба, при което един ден в затвора се равнява на 100 конвертируеми босненски марки (50 евро). Додик ще плати около 36 500 конвертируеми марки (малко над 18 000 евро) за една година, изчислява РСЕ.

Додик беше осъден на една година затвор и шестгодишна забрана да заема каквато и да е публична длъжност за неуважение към решенията на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит.

След като присъдата влезе в сила, на 6 август Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина прекрати мандата на президента на Република Сръбска Милорад Додик, избран на общите избори през 2022 г.

Процедурата, предписана след прекратяване на мандата поради решението на Съда на Босна и Херцеговина и ЦИК, включва свикване на предсрочни избори за президент на Република Сръбска, които биха могли да бъдат блокирани или възпрепятствани от федеративната единица Република Сръбска, пояснява РСЕ.

Веднага след решението на ЦИК Додик обяви възможността за провеждане на референдум в Република Сръбска, на който гражданите да вземат решение за мандата на президента на федеративната единица или за отхвърляне на решението на държавния съд.

Правният екип на Додик също така подаде искане до Конституционния съд на Босна и Херцеговина, който Додик не признава, за временна мярка, забраняваща изпълнението на присъдата до окончателното решение на Конституционния съд на Босна и Херцеговина. Адвокатът на Додик – Горан Бубич, заяви, че това е направено с цел да се създаде път за обжалване пред Европейския съд по правата на човека, което е възможно само след като Конституционният съд на Босна и Херцеговина се произнесе по делото.

Додик беше признат за виновен за подписването на указ за обнародване на закони, които върховният представител в Босна и Херцеговина преди това беше анулирал. С тези закони законодателните органи в Република Сръбска се опитаха да предотвратят прилагането на решения на Конституционния съд на Босна и Херцеговина и върховния представител на територията на тази босненска федеративна единица.

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.