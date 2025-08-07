Милорад Додик не е генератор на кризата в Босна и Херцеговина, заяви сръбският президент

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че според него президентът на босненската Република Сръбска Милорад Додик не е генератор на настоящата криза в Босна и Херцеговина. В ефира на "ТВ Прва" снощи той подчерта, че ситуацията в Република Сръбска се превръща в огнище на неизвестност и се надява да се намери изход от тежката криза, в която се намира цяла Босна.

На 1 август Додик бе осъден на последна инстанция за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит. Той бе осъден на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на политически длъжности. Додик отхвърли решението на апелативния съд и заяви, че ще продължи да бъде президент на босненските сърби.

Вчера босненската Централна избирателна комисия (ЦИК) прекрати мандата на Додик като президент на Република Сръбска. Той има право да обжалва решението на ЦИК. Додик заяви, че ще организира референдум, на който народът да реши дали мандатът му да бъде прекратен.

"Моята молба към всички е - само спокойно, рационално, без каквито и да било ескалации", каза Вучич. "Ще дадем всичко от себе си и вярвам, че хората в Република Сръбска искат да се запази мирът, стабилността, да могат да планират бъдещето си. Надявам се, че ще се намери изход, а знам, че няма да бъде лесно, нито бързо излизането от тежката криза, в която се намира не Република Сръбска по своя вина, а цялата Босна и Херцеговина".

Той допълни, че политиката на Сърбия винаги ще бъде да подкрепя сърбите навсякъде, включително в Република Сръбска. "Гледаме обаче да запазим мира и да не се стига до каквито и да е по-нататъшни ескалации", заключи той.

Осъждането на Милорад Додик е безпрецедентно в Босна, която от края на междуетническата война 1992-1995 г. е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, населена предимно с босненски мюсюлмани и хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, както е определено от Дейтънското споразумение, сложило край на войната. Споразумението урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Додик многократно е призовавал за отделяне на босненската сръбска част от Босна и Херцеговина, за да се присъедини към Сърбия, заради което бившата администрация на САЩ наложи санкции срещу него и неговите съюзници. Додик е обвиняван и в корупция и проруска политика, отбелязва Асошиейтед прес.