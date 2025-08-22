На първата си среща обновената работна група за "Зеления ринг" на София обсъди направеното досега и следващите стъпки, съобщи кметът Васил Терзиев

На проведената първа среща на обновената работна група за "Зеления ринг" на София бе обсъдено направеното до момента и следващите стъпки за действие, които ще бъдат предприети, информира столичният кмет Васил Терзиев, цитиран в съобщение на Столичната община.

В разговорите са участвали представители на няколко звена на Столичната община, Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), Общинското предприятие "Софияплан" (ОП „Софияплан“) и Фондация „Зелена линия София“.

Даваме нов тласък на проекта за "Зеления ринг" на София, който е стратегически за града, посочва Терзиев. Това е визията за най-големия линеен парк в столицата - зелена връзка, която ще свърже над 30 квартала, ще обхване близо 250 000 софиянци и ще се превърне в гръбнака на пешеходната и велосипедната мрежа в София.

Проектът е разделен на 10 участъка, като по него вече има извършен набор от анализи и одобрена концепция, отбелязва столичният кмет. По думите му следва ключова стъпка – държавата и областният управител да прехвърлят имотите в обхвата на проекта към Столичната община, за да може да продължи реализацията.

Кметът благодари на екипа на ОП "Софияплан" за отдадеността и усилията им в координацията на проекта и увери, че като председател на работната група ще следи лично изпълнението на всяка стъпка.

Вярвам, че "Зеленият ринг" ще даде нов облик на града и ще направи София още по-зелена и свързана, подчертава столичният кмет.

Концепцията за „Зеления ринг“ включва план за действие за трансформирането на трасе от 30 километра неизползвани терени в София по протежението на неактивни жп трасета, изоставени инфраструктурни обекти, крайречни, производствени и жилищни територии и паркове. Тя е създадена от екипа на "Софияплан" заедно с инициаторите на проекта от екипа на фондация “Зелена линия София“.