ЛИНА: Председателят на Националната адвокатска колегия на Либерия подчерта значението на съдебната реформа за бъдещето на страната

Председателят на Националната адвокатска колегия на Либерия (LNBA) днес Борнор Варма подчерта необходимостта от прилагане на съдебна реформа в Либерия, като посочи че става въпрос не просто назначаване на нови съдии, а и за подновен ангажимент за поддържане на върховенството на закона и демокрацията в Либерия, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Варма произнесе реч в чест на назначаването на нови съдии и помощник-съдии във Върховния съд на страната.

Тъй като Либерия е изправена пред множество предизвикателства, включително достъп до правосъдие, системна корупция и необходимостта от съдебна реформа, Варма подчерта високите очаквания на либерийския народ.

Той призова новоназначените съдии да работят с почтеност и внимание, като гарантират, че правораздаването е честно и ефективно.

Обещанието за подкрепа на LNBA има за цел да укрепи връзката между съдиите и адвокатската общност, насърчавайки съвместен подход за укрепване на правосъдието и на общественото доверие в правосъдната система.

